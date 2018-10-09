Почти 39 тыс. инвалидов в Казахстане нуждаются в жилье – Касымбек

За первое полугодие текущего года всего 258 инвалидов I и II групп, в том числе семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили жилье, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Тем временем, по данным местных исполнительных органов на 1 июля 2018 года, на учете нуждающихся в жилье по республике состоят 38 814 инвалидов I и II групп.

«По данным местных исполнительных органов на 1 июля 2018 года, на учете нуждающихся в жилище по республике состоят по категории: инвалиды 1 и 2 группы – 38 814 человек; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, – 18 639 человек. Количество граждан, получивших жилище из коммунального жилищного фонда за первое полугодие 2018 года, по данным категориям составило 258 человек (инвалиды I и II групп – 185 человек, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов – 73 человек)», - сообщил Касымбек.

По его словам, в текущем году в рамках программы «Нурлы жер» для очередников, в том числе для инвалидов, будет построено 3473 квартиры арендного жилья.

Говоря в целом о доступной среде для людей с особыми потребностями, министр отметил, что в сфере железнодорожного транспорта действуют национальные стандарты обслуживания пассажиров и правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, в рамках которых создаются соответствующие условия для лиц с ограниченными возможностями. Так, в составе 22 железнодорожных маршрутов по различным направлениям курсируют 37 единиц специализированных вагонов-купе, предназначенных для маломобильных лиц, во всех составах поездов, курсирующих по межобластным сообщениям, имеются инвалидные коляски, а в поездах «Тулпар-Тальго» установлены скидки в размере 70 % на специализированные места.

«На сегодняшний день 136 железнодорожных вокзалов (из 302 существующих) полностью приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. 47 вокзалов оснащены соответствующей техникой. В текущем году начаты работы по реконструкции железнодорожного вокзала Караганды, а также по разработке ПСД на реконструкцию вокзалов Алматы-1, Алматы-2, Астана-1 и Шымкент. В ближайшей пятилетке в рамках плана капитальных вложений АО «НК «Қазақстан темір жолы» планируется реконструкция и строительство 71 железнодорожного вокзала и ремонт пассажирских платформ на 263 вокзалах», - проинформировал Касымбек.

В сфере автомобильного транспорта, по его словам, на законодательном уровне предусмотрены обязательные нормы к автостанциям и автовокзалам, которые направлены на обеспечение доступности и комфортности для лиц с ограниченными возможностями.

«Сегодня в стране функционируют 36 автовокзалов и 110 автостанций, из которых 78% соответствуют национальному стандарту. При этом органами транспортного контроля совместно с местными исполнительными органами проводятся проверочные мероприятия в отношении автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров на соответствие требованиям Национального стандарта, по результатам которых к объектам, несоответствующим установленным требованиям, будут применяться соответствующие меры», - подчеркнул он.

В сфере воздушного транспорта все казахстанские авиакомпании

предоставляют «комфортное и беспрепятственное» обслуживание пассажирам с ограниченными возможностями, отметил министр

«Для обеспечения комфортных условий для инвалидов при проектировании и строительстве пассажирских терминалов предусматриваются устройства пандусов и других конструкций плавного перехода. Так, в аэропорту Алматы существуют 7 пандусов на входах с перрона и парковочных зон, а в столичном аэропорту предусмотрены такого рода пандусов на 11 входных группах 2 терминалов. Кроме того, в указанных аэропортах функционируют 2 автомобильных амбулифта. На сегодняшний день в аэропорту обслуживание пассажиров, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляет уполномоченный агент. К примеру, в аэропорту города Астаны в службе перевозок обслуживанием пассажиров с ограниченными возможностями занимаются специально обученные агенты», - рассказал глава Мининвестиций и развития.

Вместе с тем, ввиду участившихся обращений, отменено требование об обязательном сопровождающем лице инвалидов в полете, кроме пассажиров, перевозимых на носилках. Однако, констатировал Касымбек, «одним из проблемных вопросов является безосновательное недопущение к рейсу пассажиров с инвалидностью авиакомпаний «Бек Эйр».

«Учитывая технические характеристики воздушного парка авиакомпаний, министерством проводится работа по устранению и недопущению требований авиакомпаний, противоречащих законодательству», - заключил он.