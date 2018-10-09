Вучич попросил Назарбаева поскорее открыть посольство РК в Белграде

«Я выражу надежду на то, что мы продолжим практику встреч на самом высоком уровне, что вы окажете нам большую честь и скоро посетите Сербию», - сказал Вучич в ходе совместного заявления по итогам двусторонних переговоров в Акорде.

Глава Сербии также попросил Назарбаева поскорее открыть посольство Казахстана в Белграде.

«Я надеюсь, что в будущем мы будем укреплять наше сотрудничество и еще больше увеличивать наш товарооборот, потому что для этого есть хороший фундамент, неиспользованный потенциал. Мы были бы очень рады, если вы скоро открыли бы посольство Казахстана в Белграде. Это наша большая просьба», - сказал Вучич.

Он отметил, что «политическое сотрудничество, для которого характерна активизация политического диалога, находится на высоком уровне», также страны сотрудничают и на международной арене.

В свою очередь Назарбаев сообщил журналистам, что «сегодняшняя встреча была очень успешной и плодотворной».

«Во время встречи были детально обсуждены нынешнее состояние сотрудничества двух стран в различных сферах и вопросы их дальнейшего развития», - сказал он.

По его словам, в ходе переговоров особое значение было придано торгово-экономическому партнерству и что страны в этом направлении не в полной мере используют свой потенциал. Также, отметил президент, было «уделено особое внимание международным и региональным вопросам».

«Договорились о дальнейшем углублении взаимной интеграции между Казахстаном и Сербией. Мы рассматриваем Сербию в качестве важного, перспективного партнера в Юго-Восточной Европе», - сказал глава государства.

Также он назвал приоритетные направления сотрудничества с Сербией. В частности, Назарбаев сообщил, что страны намерены расширить ассортимент поставляемой продукции во взаимной торговле.

«Наши экономики взаимодополняемы, мы готовы расширить ассортимент поставляемой продукции. Сегодня мы определились, что много чего, что есть в Сербии, нет в Казахстане или нет в Сербии (того, что есть в Казахстане) взаимно мы можем обмениваться. Наши экономики могут эту работу провести. Нами поставлена новая задача перед межправительственной комиссией по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседание которой прошло накануне здесь. Определены приоритетные направления, это сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, энергетика и другие сферы», - отметил Назарбаев, добавив, что Казахстан заинтересован в создании инфраструктуры для ускоренной доставки грузов между Азией и Европой.

«Продолжаются экспертные переговоры по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС с Сербией. Наши официальные переговоры перейдут в деловое русло на предстоящем бизнес-форуме сегодня, по итогам которого будут подписаны важные экономические контракты между нашими бизнес-структурами», - резюмировал президент РК.