Замначальника ДВД на транспорте арестован по делу о хищениях дизтоплива

Первый заместитель начальника ДВД на транспорте МВД РК заключен под стражу. Он подозревается в том, что за «общее покровительство» региональным руководителям ТОО «Топливно-энергетический комплекс «Казахстан» в хищении дизельного топлива в Алматинской, Карагандинской, Костанайской и других областях систематически получал взятки, сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«Следствием установлено, что группа лиц по предварительному сговору каждый месяц совершала хищение дизельного топлива АО «НК КТЖ», которое находилось на хранении на топливных склада компании. На территории, которая прилегала к складам ТОО «ТЭК-Казахстан», осуществлялась врезка трубы к ёмкости с дизельным топливом, расположенной на территории товарищества. Здесь осуществлялся слив топлива в бензовозы, принадлежащие владельцам автозаправочных станций, задействованных в хищении. Зафиксированы факты неоднократного хищения дизельного топлива», - рассказала Бастарова, отметив, что общая сумма ущерба устанавливается.

По ее информации, «с июля по сентябрь этого года первый заместитель начальника ДВД на транспорте неоднократно получал взятки за общее покровительство от региональных руководителей товарищества на общую сумму 2,4 млн тенге».

С санкции суда он, а также директор Костанайского филиала ТОО «ТЭК «Казахстан» и директор топливного склада этого же ТОО заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.

