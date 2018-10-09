В Астане пьяный полицейский сбил пешехода

В Астане задержан и санкции суда арестован сотрудник полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«В Астане 7 октября сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на частной автомашине допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. После совершения наезда полицейский скрылся с места происшествия, пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение», - рассказал Садубаев.

По его информации, виновник ДТП был установлен и задержан в тот же день.

«Учитывая его поведение после совершения наезда, а также тот факт, что он проходил службу в органах внутренних дел и может повлиять на участников процесса, с санкции суда он заключен под стражу сроком на 2 месяца. Проводится досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК», - отметил Садубаев.

Кроме этого, сообщили в МВД, назначена внутренняя служебная проверка, по результатам которой «руководители данного полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения».