Казахстан назвал неправомерным запрет Кыргызстана на ввоз мяса птицы

Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными, заявили в министерстве сельского хозяйства Казахстана.

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года. В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными», - пояснили в пресс-службе МСХ.

Указывается, что соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР.

Напомним, 8 октября Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла.