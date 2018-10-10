По данным МСХ, за последние 10 лет в Алматинской области не зарегистрировано болезней птиц
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Казахстан назвал неправомерным запрет Кыргызстана на ввоз мяса птицы
фото пресс-службы мсх рк

Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными, заявили в министерстве сельского хозяйства Казахстана.

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц, объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, снят 19 сентября 2018 года. В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей, являются неправомерными», - пояснили в пресс-службе МСХ.

Указывается, что соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР.

Напомним, 8 октября Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла.

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