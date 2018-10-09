Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана

Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла. Соответствующее постановление Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР вышло накануне, сообщает 24.kg .

«В связи с подозрением высокопатогенного птичьего гриппа на юге Республики Казахстан, а именно на птицефабриках Алматинской области («Алтын Кус», «Алсад»), а также с возникновением вспышки среди птиц болезни Ньюкасла в Елецком, Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, и в целях недопущения заноса вируса птичьего гриппа на территорию Кыргызской Республики (…) ввести временное ограничение», - говорится в документе.

Ограничение «до выяснения истинной эпизоотической ситуации» вводится на ввоз из Алматинской и Северо-Казахстанской областей живой птицы, инкубационного яйца, диких животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, а также пуха, пера, кормов и кормовых добавок (за исключением кормов и кормовых добавок для кошек и собак) и бывшего в употреблении оборудования для содержания, перевозки, убоя и разделки птиц.