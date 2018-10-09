Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана

Запрет вводится в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла
Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей Казахстана в связи с возможным птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла. Соответствующее постановление Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР вышло накануне, сообщает 24.kg.
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