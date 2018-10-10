Синоптики прогнозируют снег, понижение температуры и усиление ветра
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В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
фото с сайта bnews.kz

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской и Актюбинской областях в связи с погодными условиями 12-13 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

12-13 октября в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и 13 октября в Павлодарской области ожидаются дождь с переходом в снег, ветер местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с, температура воздуха понизится днем до +3+10 градусов.

В Астане днем 12, сутки 13 октября также ожидается дождь с переходом в мокрый снег. 12 октября синоптики прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с.

Между тем 11 октября в Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с. В Астане днем 11 октября ветер 15-20 м/с.

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