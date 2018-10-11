Еще 300 млрд тенге ЕНПФ будет направлено банкам второго уровня

Из 600 млрд тенге, которые президент в рамках послания поручил Нацбанку выделить банкам второго уровня, 300 млрд будут выделены из ЕНПФ, сообщил в четверг журналистам после презентации уточнений в проект трехлетнего бюджета министр финансов Алихан Смаилов.

«Этот вопрос правильнее было бы адресовать Национальному банку. Но я как министр финансов имею информацию, что Национальный банк планирует эти средства выделить половину за счет средств ЕНПФ, половину за счет средств самого Национального банка. Они будут направлены банкам второго уровня на возвратной основе по коммерческой ставке, по рыночной ставке. Эти средства попадут в экономику на приоритетные проекты, как сказал глава государства. И вот сейчас мы должны выстроить механизм по контролю за целевым использованием, направлением именно на те направления и проекты, которые являются приоритетными для нашей экономики», - заявил Смаилов.

По его словам, те накопления, которые находятся в пенсионном фонде, «должны инвестироваться и приносить доход для того, чтобы активы ЕНПФ росли».

«Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально. Так происходило и происходит во всех странах мира - инвестируется в экономику, по рыночным ставкам, за счет этого, во-первых, идет накопление основного тела накоплений, кроме этого, идет прирост инвестиционной составляющей», - подчеркнул глава Минфина.

Смаилов также сообщил, что с критериями банков второго уровня Нацбанк «должен будет уже в ближайшее время определиться и дать свое видение по критериям, по суммам, по лимитам».

Напомним, что Национальным Банком Казахстана разработана программа по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге для поддержки кредитования экономики. Программа включает в себя участие банков с размером собственного капитала более 60 млрд тенге. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков будут осуществляться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи в размере не более 50% от выпуска ценной бумаги.

В своем послании народу Казахстана 5 октября Нурсултан Назарбаев поручил Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге.