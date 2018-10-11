Казахстан ратифицировал соглашение о расследовании несчастных случаев в ЕАЭС

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества», сообщила пресс-служба президента.

Законопроект был разработан в целях реализации Концепции согласованной социальной политики государств-членов Евразийского экономического сообщества в части укрепления сотрудничества в области безопасности и охраны труда.

Соглашение направлено на взаимную защиту трудовых прав граждан стран Евразийского экономического сообщества, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Документом устанавливается порядок расследования несчастных случаев, а реализация соглашения позволит использовать единую форму акта, содержащую всю необходимую информацию о работнике, работодателе и несчастном случае. При этом документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран-участниц Евразийского экономического сообщества, будут приниматься другими странами сообщества без легализации.

Также соглашение значительно упрощает для пострадавших граждан процесс дальнейшего возмещения вреда здоровью и получения компенсационных выплат, связанных с несчастным случаем на производстве. При этом возмещение ущерба здоровью работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве производится в соответствии с законодательством государства трудоустройства.