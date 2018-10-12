Начинается пятый фестиваль авторского кино Clique

Показ основной программы пройдет с 15 по 23 ноября в кинотеатре «Арман». Покажут три казахстанские ленты: «Так себе зима» Ольги Коротько, «Хотите посмотреть на звезды?» Эмира Байгазина и документальную картину Катерины Суворовой «Петь свои песни/В Казахстане».

К своему пятилетию организаторы решили вспомнить лучшее – в программе Best of — с 18 октября по 8 ноября покажут четыре картины предыдущих фестивалей, которые понравились зрителям больше всего: «Одержимость» Дэмьена Шазелла, «Молодость» Паоло Соррентино, «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Показы основной программы пройдут с 15 по 23 ноября в кинотеатре «Арман». Покажут три картины казахстанских режиссеров – дебют Ольги Коротько «Так себе зима», фильм Эмира Байгазина «Хотите посмотреть на звезды?» и документальную картину Катерины Суворовой «Петь свои песни/В Казахстане».

На премьере «Петь свои песни/В Казахстане» Clique объявит участников нового проекта – Конкурса неигрового кино Центральной Азии, который пройдет с 6 по 12 декабря.

«Мы показываем фильмы, отражающие эпоху, и этой осенью они часто рассказывают о женщинах, чьи голоса сегодня звучат все увереннее. Зрители смогут увидеть дебют бельгийца Лукаса Донта – «Девочка», рассказывающий историю пятнадцатилетней трансгендерной девушки Лары. «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» – о девушке из Монтаны, которую застукали целующейся с подружкой на выпускном вечере. Британский режиссер Стив МакКуин (обладатель премии «Оскар» за «Двенадцать лет рабства») снял фильм «Вдовы», который также будет показан на кинофестивале. В центре сюжета четыре женщины, объединенные одной целью – отомстить за смерть супругов», - говорят организаторы.

В секции европейского кино можно будет увидеть байопик Паоло Соррентино о Сильвио Берлускони «Лоро», и новый фильм обладателя премии «Оскар» за лучший иностранный фильм Павла Павликовского – «Холодная война», «Парижское воспитание» Жан-Поля Сивейрака.