Жизнь пассажиров общественного транспорта Астаны подвергается опасности – омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров в связи с введением электронной системы оплаты проезда провел мониторинг работы общественного транспорта в Астане. Результаты мониторинга он направил акиму города Бахыту Султанову. По мнению омбудсмена, жизнь людей, которые пользуются общественным транспортом, подвергается опасности, так как в автобусах нарушаются правила при посадке и высадке пассажиров.

Как напомнили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, с июля в Астане действует дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте, согласно которому стоимость проезда при безналичном расчете составляет 90 тенге, при оплате наличными –

180 тенге. Новшество было введено с целью стимулирования жителей столицы пользоваться электронной системой оплаты в рамках программы «Цифровой Казахстан» и «для минимизации теневого оборота средств, повышения качественных транспортных услуг и пассажирских перевозок». По сведениям городского акимата, в настоящее время более 93 % пассажиров используют транспортные карты.

Вместе с тем, как отмечается в пресс-релизе, «анализ поступающих в Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) жалоб, а также сведения в средствах массовой информации и социальных сетях свидетельствуют о наличии сдерживающих факторов в реализации астанчанами права на пользование услугами общественного транспорта в новых условиях».

«В связи с данным обстоятельством группа сотрудников НЦПЧ провела его изучение с выездами на конкретные автобусные маршруты, результаты которого в целом подтверждают жалобы граждан. В частности, нарекания пассажиров вызывают нередкие случаи списания валидаторами двойного тарифа с транспортных карт, а также то, что в «часы пик» вследствие «пробок» они не успевают воспользоваться возможностью бесплатной пересадки, предусмотренной в течение 60 минут после начала первой поездки. Отдельное внимание обращено на проблемы пополнения транспортных карт, связанных, в том числе, с недостаточным количеством терминалов. Так, из

30 функционирующих в столице терминалов, на левобережье расположено всего

7 терминалов, 5 из которых сконцентрированы в районе остановочного пункта «Дом министерств». При этом, в районах улиц Сауран, Акмешит, EXPO, им. Ч. Айтматова и других такие терминалы вовсе отсутствуют», - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены случаи неисправной работы терминалов, в том числе случаи непоступления денег на транспортные карты. Использование же альтернативных способов пополнения транспортных карт через платежные сервисы Qiwi или Kaspi вызывает у жителей Астаны недовольство, поскольку оплата через них поступает только в течение 24-х часов. Помимо этого, из-за технических недоработок «не в полной мере используются варианты оплаты через SMS и QR-коды», отметили в пресс-службе омбудсмена.

Мониторингом также установлено, что в автобусах нарушаются правила при посадке и высадке пассажиров.

«Водители осуществляют высадку пассажиров не сразу, а только после окончания посадки других пассажиров через переднюю дверь и проведения ими валидации транспортных карт, что вызывает скопление людей у выхода и их недовольство тем, что они, как правило, не успевают на пересадку на другой автобус. (…) Определенный интерес вызывает полученная в ходе бесед с водителями автобусов информация об установлении для них негласного ежедневного плана по приему наличных средств оплаты за проезд. При этом в ряде случаев пассажирам, оплачивающим проезд наличными, билеты не выдавались», - проинформировали в пресс-службе.

По мнению омбудсмена, эти обстоятельства «не способствуют достижению предполагаемой минимизации и прозрачности теневого оборота денежных средств в общественном транспорте», а в связи с сокращением транспортных средств на отдельных маршрутах, вследствие чего увеличился интервал времени ожидания автобусов, «вышеупомянутый очень важный 60-минутный льготный лимит на пересадку пассажиров теряет практический смысл».

«Особую тревогу вызывают участившиеся дорожно-транспортные происшествия, связанные с нарушением водителями автобусов правил дорожного движения (превышение скорости движения, совершение опасных маневров, разговоры при движении по мобильному телефону и т.д.). Следует отметить, что в большинстве случаев услугами общественного транспорта пользуются пожилые люди, школьники, студенты, жизнь которых подвергается опасности», - отмечается в сообщении.

Омбудсмен призвал администрацию города усилить контроль над деятельностью уполномоченного органа, осуществляющего рассматриваемые нововведения и организацию работы в сфере общественного транспорта.