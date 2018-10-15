Пока проект реализуется в пилотном режиме в трех школах
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Единую платежную карту планируют внедрить для столичных школьников
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Управление образования Астаны намерено внедрить для столичных школьников единую платежную карту, которой ученики смогут платить как за проезд в автобусе, так и за питание в столовой. По мнению руководителя управления образования города Ануара Жангозина, это позволит избежать очередей, а также усилить родительские контроль

над тем, что едят дети. Пока такие карты в пилотном режиме апробируют в трех школах Астаны.

«В рамках цифровизации нами ведется пилотный проект на базе нескольких школ, самых перегруженных школ города, где мы хотим полностью перейти на безналичный расчет. У каждого ребенка есть карточка доступа. Заходя в школу через турникет, полностью фиксируется приход в школу. Оплата в буфете будет осуществляться через карточку. Родители смогут увидеть, на какую сумму и что он купил, в том числе и нежелательную продукцию. Родители могут запретить ребенку покупать ее», - рассказал Жангозин в понедельник в ходе брифинга в акимате.

По его словам, пилотный проект начали реализовывать несколько недель назад на базе 27-й, 54-й и 59-й школ города. И эта платежная карта является также и транспортной картой для проезда в автобусах.

«Мы введем именно с карточками ЛРТ. На карточку «Астра плат» через терминал либо онлайн родители пополняют баланс. Там же есть возможность выбрать продукты, которые ребёнок не может купить, если есть какие-то ограничения, диеты, родитель может из меню выбрать те продукты, на которые будет ограничение. Ребёнок, приходя в буфет, уже оплачивая картой, не может выбрать те продукты, которые родители запретили. Оплата проводится через карточку, когда списывается баланс - родители получают уведомления», - также пояснил глава управления образования.

Жагнозин отметил, что если эксперимент пройдет успешно и, в том числе, поможет решить вопрос по загруженности (снизить очереди в столовых), в таком случае единая карта будет внедряться и в других школах.

«Мы надеемся, что во второй четверти по итогам пилота мы сможем посмотреть, как это работает, и принять решение по дальнейшему масштабированию», - заключил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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