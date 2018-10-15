Единую платежную карту планируют внедрить для столичных школьников

над тем, что едят дети. Пока такие карты в пилотном режиме апробируют в трех школах Астаны.

Управление образования Астаны намерено внедрить для столичных школьников единую платежную карту, которой ученики смогут платить как за проезд в автобусе, так и за питание в столовой. По мнению руководителя управления образования города Ануара Жангозина, это позволит избежать очередей, а также усилить родительские контроль

«В рамках цифровизации нами ведется пилотный проект на базе нескольких школ, самых перегруженных школ города, где мы хотим полностью перейти на безналичный расчет. У каждого ребенка есть карточка доступа. Заходя в школу через турникет, полностью фиксируется приход в школу. Оплата в буфете будет осуществляться через карточку. Родители смогут увидеть, на какую сумму и что он купил, в том числе и нежелательную продукцию. Родители могут запретить ребенку покупать ее», - рассказал Жангозин в понедельник в ходе брифинга в акимате.

По его словам, пилотный проект начали реализовывать несколько недель назад на базе 27-й, 54-й и 59-й школ города. И эта платежная карта является также и транспортной картой для проезда в автобусах.

«Мы введем именно с карточками ЛРТ. На карточку «Астра плат» через терминал либо онлайн родители пополняют баланс. Там же есть возможность выбрать продукты, которые ребёнок не может купить, если есть какие-то ограничения, диеты, родитель может из меню выбрать те продукты, на которые будет ограничение. Ребёнок, приходя в буфет, уже оплачивая картой, не может выбрать те продукты, которые родители запретили. Оплата проводится через карточку, когда списывается баланс - родители получают уведомления», - также пояснил глава управления образования.

Жагнозин отметил, что если эксперимент пройдет успешно и, в том числе, поможет решить вопрос по загруженности (снизить очереди в столовых), в таком случае единая карта будет внедряться и в других школах.

«Мы надеемся, что во второй четверти по итогам пилота мы сможем посмотреть, как это работает, и принять решение по дальнейшему масштабированию», - заключил он.