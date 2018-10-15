Назарбаев поручил повысить среднюю зарплату в Актюбинской области

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки посетил индустриальную зону «Актобе». Главе государства рассказали о реализуемых проектах на территории индустриальной зоны, а также о проводимой работе по цифровизации и технологической модернизации промышленных предприятий и развитию агропромышленного комплекса региона. Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев доложил об основных итогах социально-экономического развития региона за 9 месяцев.

«За отчетный период достигнута и сохранена положительная динамика по всем основным показателям социально-экономического развития. Рост промышленности составил 105,7%. Всего с января по сентябрь произведено продукции на сумму свыше 1,3 трлн тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 167,3 млрд тенге, или 104%. В текущем месяце ожидается ввод в эксплуатацию 85 тыс. кв. м жилья, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев этого года привлечено свыше 318 млрд тенге инвестиций», - сказал Сапарбаев.

Также глава региона представил отчет о ходе реализации основных государственных программ, в том числе «Пяти социальных инициатив».

Заслушав доклад, Назарбаев подчеркнул важность эффективной реализации послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и поручил повысить среднюю заработную плату в регионе, отремонтировать дороги местного назначения и улучшать экологическую обстановку, особенно в Актобе.

Также президент посетил теннисный центр «ACE Tennis Center», ознакомился с работой спортивного комплекса, построенного в рамках ГЧП, осмотрел гостиничный комплекс и другие помещения центра. Назарбаев отметил, что открытие объектов спортивной инфраструктуры в регионах будет способствовать популяризации здорового образа жизни и позволит поднять уровень развития тенниса в стране. Кроме того, он побеседовал с молодыми спортсменами и сделал памятную надпись на теннисном мяче.

В ходе посещения Ледового дворца Назарбаев осмотрел новую городскую ледовую арену, построенную с участием словацких инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, а также поздравил молодых хоккеистов с открытием спорткомплекса и сделал памятную надпись на символической шайбе.

Спортивный комплекс общей площадью 8500 кв. м позволяет проводить профессиональные соревнования по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также массовые катания на коньках. Арена вмещает более 2500 зрителей.