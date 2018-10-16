В Казахстане на 83,4% выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в Казахстане выросло на 83,4%. При этом по итогам 9 месяцев в 2018 года произведено 22 709 автомобилей. Доля казахстанских автомобилей на рынке превышает 47,3%, сообщила Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса.

«Отечественные автопроизводители на фоне слабого августа заметно нарастили производство в сентябре – 3 244 единиц техники на 1 025 больше чем в августе. Стоимость выпущенной в сентябре продукции автопрома оценивается в 23 195 млн тенге, что на 66,2% больше результата августа 2018 года (13 959 млн тенге). Это один из лучших показателей в 2018 году. Совокупный результат девяти месяцев превышает аналогичный результат прошлого года на 39% (140 948 млн против 101 389 млн тенге», - говорится в сообщении Ассоциации.

Вместе с тем за девять месяцев 2018 года в Казахстане произведено 22 709 транспортных средств всех типов, что на 71% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года – 13 312 единиц техники. Основной прирост обеспечили легковые автомобили – в этом году их было выпущено 21 137 (+83%). В то же время на 17% снизилось производство грузовиков – 802 и на 48% производство автобусов – 231, но увеличилось производство прицепов и полуприцепов – 388 (+131%). Прочей специализированной техники произведено 151 единица (+0%).

«По предварительным данным, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» прирост на фоне 2017 года достигает 109%, здесь за девять месяцев было произведено 7 941 единица легковых, грузовых автомобилей и автобусов. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 13 365 авто (+64%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг»выпустил 440 грузовиков, семипалатинский СемАЗ произвел 206 грузовиков, алматинский Hyundai Trans Auto произвел 188 единиц техники, на счету Daewoo Bus - 106 автобусов», - отметили в АКАБ.

В целом, как отмечают в Ассоциации, на фоне объемов годичной давности, 2018 год идет в позитивном ключе – спрос на автомобили отечественного производства сохраняется на высоком уровне, продажи отечественного автопрома держатся на уровне 47%.

По прогнозам АКАБ к концу года доля автомобилей собранных в Казахстане вырастет до 51%.