Объем торгов на KASE за девять месяцев снизился на 19,1%

Казахстанская фондовая биржа (KASE) представила итоги работы биржевого рынка по итогам III квартала и девяти месяцев 2018 года. Совокупный объем торгов на KASE за девять месяцев составил 96,3 трлн тенге, снизившись относительно аналогичного периода 2017 года на 19,1 % или 22,7 трлн тенге. Между тем положительную динамику продемонстрировали рынок ценных бумаг и рынок иностранных валют.

Так, на рынке ценных бумаг в 2 раза зафиксирован рост в секторе акций, в 3,4 раза в секторе корпоративных облигаций, в сфере облигаций МФО – в 3 раза. На 1 октября 2018 года в торговых списках KASE находились акции 122 наименований 107 эмитентов, 238 выпусков корпоративных облигаций 61 эмитента.

Наибольший рост показали акции АО «Казахтелеком», цена которых выросла на или 9 895 тенге (48,3%) до 30 400 тенге за акцию. По данным KASE, заметный рост цены акций (+65,3 %) наблюдался в первом полугодии «на фоне новостей о росте доходов совместного предприятия Теле2-Алтел, планируемой выплате дивидендов и ожидания решения Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана касательно приобретения АО «Казахтелеком» 75% акций АО «Кселл», которое было одобрено 11 июля 2018 года». Между тем с начала года наибольшее снижение продемонстрировали акции KAZ Minerals PLC – их цена упала на 31,2 %, с 1 360 тенге до 2 616 тенге за акцию. Как отмечается, улучшение показателей операционной и финансовой деятельности были полностью нивелированы резким снижением цен на медь, стоимость которой с 7 июня по 31 июля снизилась на 13,2 %. Кроме того, на фоне планов KAZ Minerals PLC по приобретению Баимского медного проекта котировки акций компании потеряли более трети своей стоимости.

Значительный рост объема в секторе корпоративных облигаций произошел за счет крупных размещений на первичном рынке. В текущем году были размещены облигации 12 эмитентов на общую сумму 1 034,3 млрд тенге, в то время как в прошлом году в аналогичный период были произведены размещения у 11 компаний на сумму 192,1 млрд тенге. Наиболее крупные размещения пришлись на III третий квартал – 8 компаний привлекли 857,3 млрд тенге, что составило 82,9 % от общего объема размещений в 2018 году.

Вместе с тем отмечается, что капитализация рынка акций снизилась с начала года на 1,9 трлн тенге или 10,9 % и составила 15,3 трлн тенге. Суммарный объем торгов акциями составил 475,8 млрд тенге и вырос относительно аналогичного периода прошлого года в 2 раза – на 237,6 млрд тенге. Наибольшая доля торгов акциями без учета специализированных торгов пришлась на простые акции АО Kaspi.kz (44,7 %), АО «Казахтелеком» (23,4 %), KAZ Minerals PLC – (9,4 %), АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (7,1 %).

Между тем значение Индекса KASE за отчетный период выросло на 32,64 пункта или 1,5% до 2 195,33 пунктов. Однако, несмотря на нахождение Индекса KASE в «зеленой зоне» по итогам 9 месяцев, в III квартале индекс «голубых фишек» Казахстана потерял 9%.

«Формирование нисходящего тренда в третьем квартале преимущественно связано с существенным снижением цены акций KAZ Minerals PLC. Умеренно негативное влияние в целом на Индекс оказало ускорившееся в третьем квартале ослабление тенге, что обесценивало активы, номинированные в национальной валюте», - отмечается в сообщении биржи.

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга с начала текущего года вырос на 9,5% (на 843 млрд тенге до 9,7 трлн тенге). На 1 октября в торговые списки биржи были включены 238 выпусков корпоративных облигаций 61 эмитента.

Между тем сумма государственного долга, доступного к торговле на KASE, составила 10,7 трлн тенге по номиналу, увеличившись с начала года на 712 млрд тенге или 7,8%. Объем торгов ГЦБ составил 1,3 трлн тенге, снизившись на 16,8 %. Оборот первичного рынка ГЦБ оказался на 47,2% ниже соответствующего периода предыдущего года, активность же на вторичном рынке выросла в 3 раза.

«За девять месяцев 2018 года объем размещений составил 738,5 млрд тенге. Акиматы 14-ти областей, г. Алматы и г. Астаны в рамках государственной программы привлекли 70,7 млрд тенге под 0,35% годовых. Министерство финансов привлекло 667,8 млрд тенге, разместив казначейские облигации со сроком до погашения 11,4-18 лет, ставки привлечения варьировали в диапазоне от 8,43 % до 8,66 % годовых», - отмечается в сообщении.

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 12 выпусков облигаций Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации. При этом ЕБРР привлек 50 млрд тенге, разместив три выпуска трехлетних облигаций под 9,1% годовых, Международная финансовая корпорация – 10,6 млрд тенге (два выпуска четырех и восьмилетних облигаций под 8,3% годовых).

Объем торгов на рынке иностранных валют за девять месяцев 2018 года достиг 10,4 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 16,8%, или на 1,5 трлн тенге. Всего с начала года в торгах принимали участие 33 члена KASE. Среднедневной объем торгов за девять месяцев текущего года составил 57 млрд тенге.

Как отмечает KASE, в III квартале текущего года нацвалюта продемонстрировала максимальную волатильность с первого квартала 2016 года. Стандартное отклонение курса пары USD/KZT росло с начала года по мере увеличения амплитуды колебаний: так, в I квартал оно составило 4 тенге, во II квартал – 5,8 тенге, III квартал – 11,1 тенге. В I первый квартал 2016 года отклонение было 12,2 тенге. г).

«Как и прежде, возросшая турбулентность на внутреннем валютном рынке задавалась внешними факторами. Среди них наиболее значимыми являются санкционная политика США

и монетарная политика Федеральной резервной системы. В конце сентября главный финансовый регулятор США ожидаемо повысил ставку по федеральным фондам на 25 б.п., что стало третьим решением в сторону повышения с начала года. Доходность 10-летних долговых обязательств США находится на своих более чем семилетних максимумах. Привлекательная доходность госбумаг США усилила отток капитала с развивающихся стран, тем самым задав нисходящий тренд национальных валют. Однако большее влияние на формирование внутренних курсов валют стало ослабление рубля по отношению к доллару на фоне расширения антироссийских санкций со стороны США», - указывается в сообщении биржи.

Согласно данным KASE, биржевой курс доллара к тенге за отчетный период повысился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Между тем рубль подешевел на 4,2%.Совокупный объем торгов на рынке денег достиг 82,4 трлн тенге, снизившись в сравнении

с аналогичным показателем прошлого года на 23,6 %, или на 25,4 трлн тенге.

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) является ведущей фондовой биржей

в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке.