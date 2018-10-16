Первоклассник госпитализирован в Астане с подозрением на менингит

Первоклассник одной из школ Астаны госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «вирусный менингит», сообщает Sputnik Казахстан .

По информации руководителя департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакаса Байгабулова, ребенок заболел 12 октября, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Скорее всего, причиной заболевания стало несоблюдение личной гигиены на фоне ослабленного иммунитета.

Он также отметил, что такой вид менингита легко поддается антибактериальной терапии и не передается другим, поэтому опасности для окружения ребенка нет.

«В классе, где заболел ученик, проводятся профилактические мероприятия – влажная уборка и проводится режим проветривания. Как правило, при вирусном менингите прогноз благоприятный. При своевременном обращении больного выписывают в течение десяти дней», - сказал Байгабулов.

Ранее в Астане с менингококковой инфекцией был госпитализирован 34-летний мужчина.

Всего с начала года по республике зарегистрировано 83 случая заболевания менингитом, в том числе 15 летальных.