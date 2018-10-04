В Астане зарегистрирован случай заболевания менингококковой инфекцией

В Астане зарегистрирован один случай менингококковой инфекции – в городскую инфекционную больницу 1 октября госпитализирован мужчина, который приехал из Жезказгана.

«1 октября в городскую инфекционную больницу в 20.40 был доставлен пациент с предварительным диагнозом менингококковая инфекция. Данный пациент прибыл из Жезказгана, сам он уроженец ВКО, города Усть-Каменогорск. В Жезказгане он проводил работы по установке сигнализации в банке РБК, находились с 13-го по 30 сентября там. Недомогание он почувствовал 29 сентября, симптомы характеризовались как сильные головные боли, головокружение, высокая температура. 30 сентября симптомы усилились, присоединилась рвота. Вместе с коллегой 1 октября они прибыли в Астану, остановились у друзей. В тот же день ему стало еще хуже, и в бессознательном состоянии он госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в инфекционную больницу Астаны», - рассказал на брифинге руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов.

Он уточнил, что вчера диагноз был подтвержден лабораторно. «Был выделен менингококк, проводится симптоматическое лечение», - сказал Байгабулов.

По его словам, в настоящее время состояние пациента улучшилось, в течении двух недель стабилизируется, и он будет выписан из больницы. Также Байгабулов сообщил, что у контактировавших с ним лиц – двоих детей и четверых взрослых – медики не выявили менингококковую инфекцию, но их будут наблюдать еще 12 дней.

«В домашнем очаге были проведены противоэпидемические мероприятия, проведена термометрия у контактных лиц, не выявлена менингококковая инфекция. Контактные люди находятся под наблюдением, еще порядка 12 дней», - сказал он.

Всего по Астане за этот год, по его словам, зарегистрировано 7 случаев менингококковой инфекции, из них 2 случая у детей до 14 лет.

Напомним, ранее сообщалось о новых случаях заболевания менингитом. Из них менингококковая инфекция подтвердилась в Актюбинской области – 1 случай, 3 случая заболевания гнойным менингитом зарегистрировано в Алматинской области и, предположительно, в Актау у военнослужащего. Между тем у скончавшейся в СКО студентки менингит не подтвердился.







