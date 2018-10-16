Он подозревается в получении взяток от подчиненных
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Задержан зампред правления «Аграрной кредитной корпорации»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Национальным бюро по противодействию коррупции задержан и водворен в изолятор временного содержания заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Он подозревается в получении взяток от подчиненных, сообщила во вторник в ходе брифинга официальный представить агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«В коррупции подозревается заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация». Указанным лицом разработана преступная схема по получению взяток от подчиненных в размере 50% от начисленных им премиальных выплат за общее покровительство им по службе», - сообщила Бастарова.

По ее информации, в настоящее время установлены факты получения взятки в виде возврата премиальных выплат в размере 720 тыс. тенге от подчиненных - руководителей областных филиалов по Восточно-Казахстанской и Карагандинской областям.

«Общая сумма полученных средств устанавливается», - подчеркнула официальный представитель, отметив, что в тот же день подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

«13 октября текущего года специализированным межрайонным следственным судом Астаны в отношении указанного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», - заключила Бастарова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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