Его задержали
Главу благотворительного фонда «Елге көмек» подозревают в мошенничестве
Скрин видео из страницы Ильяса Сариева

В Алматы по подозрению мошенничестве задержан глава благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяс Сариев. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщило госагентство Kazinform со ссылкой на юриста Нурсултана Орынбекова.

«Ильяс Сариев задержан по подозрению в мошеннических действиях. Поступила такая информация. В отношении него поступили заявления от нескольких граждан. Сейчас известно, что его задержали по этим заявлениям», – написал Орынбеков на своей странице в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции подтвердили эту информацию.

В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении Перизат Кайрат, главы благотворительного фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan". Её обвиняют в мошенничестве на сумму 3,5 млрд тенге и легализации преступных доходов. По версии следствия, с 2021 по 2024 год она привлекала деньги на помощь детям, жертвам конфликта в Палестине и пострадавшим от паводков, но средства переводила на личные счета, тратя их на покупки автомобилей, недвижимости и роскошных товаров.

На своих страницах в соцсетях Ильяс Сариев, использующий никнейм "казахский Робин Гуд", указывает, что является организатором концертов и тоев. В инстаграм у него более 600 тысяч подписчиков.

На страницу фонда «Елге көмек» подписано почти 400 тысяч человек. Фонд объявлял сборы для детей и пожилых людей. Была ли у фонда официальная регистрация - неизвестно, в реестрах юридических лиц его обнаружить не удалось.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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