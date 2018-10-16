Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана с 17 по 19 октября в связи с погодными условиями, сообщает РГП «Казгидромет».

Так, 17 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер – ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. Также в регионе синоптики прогнозируют местами туман, гололед. В Петропавловске также туман, гололед и усиление ветра – ночью порывы 15-20 м/с, днем ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области 17-19 октября местами ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер 15-20 м/с, днем 17 октября, сутки 18-19 октября порывы 25 м/с. В Астане 17-19 октября туман, гололед, днем 17 октября, сутки 18-19 октября ветер 15-20 м/с. В Кокшетау 17-19 октября туман, гололед, днем 17 октября, сутки 18-19 октября усиление ветра – 15-20 м/с.

В Костанайской области 17 октября местами туман, порывы ветра 15-20 м/с, днем местами 23 м/с.

Ночью 17-19 октября в Жамбылской области местами сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Таразе ночью 17-19 октября -1-3 градуса.

В Атырауской области 17 октября ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Атырау 17 октября ночью и утром также туман, днем порывы ветра 15-18 м/с.