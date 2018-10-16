Назарбаев пригласил финские компании к участию в проектах АПК Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Хельсинки встретился с представителями бизнеса Финляндии. На встрече он рассказал о возможностях в Казахстане для выгодного ведения бизнеса, и отметил, что целью сегодняшней встречи является активизация экономических отношений и поиск новых деловых партнеров, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, Назарбаев рассказал о деятельности нацкомпаний Kazakh Invest и KazakhExport, о Совет иностранных инвесторов, а также о налоговых и других льготах при реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных отраслях, как металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химия, производство продуктов питания. Кроме того, он проинформировал о проводимой в Казахстане масштабной приватизации и наличии спроса со стороны иностранных инвесторов, в том числе финских.

Отдельно президент Казахстана остановился на вопросах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и пригласил финские компании активно участвовать в реализации проектов в агропромышленном комплексе.

«Казахстан взял курс на ускоренную модернизацию экономики, внедрение новых технологий и инноваций. Реализуется специальная государственная программа «Цифровой Казахстан». С учетом опыта финских компаний в данной сфере это могло бы стать перспективным полем для нашего сотрудничества», - сказал Назарбаев.

Кроме того, он пригласил финские компании принять участие в работе Международного финансового центра «Астана», отметив, что «МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития «зеленых», исламских и инновационных финансовых инструментов».

В завершение встречи Назарбаев выразил уверенность, что финские бизнесмены используют все созданные в Казахстане условия для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного партнерства.

По информации Назарбаева, за годы независимости Финляндия инвестировала в Казахстан более $300 млн, в нашей стране зарегистрировано порядка 100 предприятий с участием финского капитала.