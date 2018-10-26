Финская компания внедрит в Казахстане новые технологии проектирования зданий

АО «КазЦентр ЖКХ» подписало меморандумы с крупнейшими финскими компаниями AINS Group и Onninen Oy о реализации совместных проектов, направленных на развитие и модернизацию инфраструктурно-жилищного комплекса Казахстана, сообщает «Казинформ» .

По информации «КазЦентра ЖКХ», строительно-инжиниринговая компания AINS Group будет осуществлять трансфер новых технологий при проектировании и строительстве зданий, таких как BIM-технологии, математическое моделирование, 3D-визуализация и искусственный интеллект. Это позволит «качественно улучшить процесс проектирования, проверки соответствия технических характеристик, точного расчета себестоимости и времени строительства объектов».

«AINS Group» выразила готовность приобрести 10% нашей дочерней организации ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования» (НИИТЭП), а также принять активное участие в разработке нормативно-правовой базы по внедрению BIM-технологий», - рассказал первый заместитель председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Адилхан Умербаев.

Компания осуществляет проекты «под ключ» в области управления строительством в 60 странах мира, отметили в «КазЦентр ЖКХ».

Кроме того, в ходе переговоров с крупнейшей финской компанией Onninen Oy, которая осуществляет комплексные поставки инженерного оборудования для тепло-, водо- и электроснабжения, канализации, вентиляции и телекоммуникации, достигнуты договоренности о реализации проектов по строительству и модернизации комплексов очистных сооружений сточных вод и водоочистки в городах Казахстана, а также о совместной разработке предложений по изменению стандартов и СНиПов, регламентирующих функционирование канализационно-очистных сооружений в нашей стране, и возможной локализации производства оборудования.