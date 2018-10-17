Казахстан и Финляндии могут создать транзитно-транспортный альянс – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что у Казахстана и Финляндии есть все предпосылки для создания транзитно-транспортного альянса. Об этом он сообщил на брифинге для СМИ по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщила пресс-служба главы государства.

Говоря о преимуществах географического расположения Казахстана, Назарбаев указал на новые открывающиеся перспективы для развития экспортного потенциала Суоми и повышения конкурентоспособности финской экономики.

«Запуск двух железнодорожных маршрутов с участием логистических компаний Казахстана и Финляндии открывает предпосылки для создания между нашими странами транзитно-транспортного альянса, - сказал он.

Кром того, глава государства отметил успешный характер и потенциал казахстанско-финского сотрудничества и подчеркнул, что для его реализации созданы все условия.

«Между нашими странами проводится регулярный политический диалог на высшем уровне, формируется благоприятный деловой климат, укрепляются договорно-правовая и институциональная базы взаимодействия, также осуществляется прямое воздушное сообщение. Все эти возможности нужно в полной мере использовать», - сказал он.

Говоря о результатах состоявшихся переговоров, он указал на заинтересованность финских партнеров в развитии двусторонних экономических связей.

«Мы договорились повысить эффективность казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также ускорить запуск созданных в ее рамках рабочих групп в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и образование. Мы также обсудили новые возможности присутствия финского капитала и технологий в проектах по модернизации казахстанской экономики», - отметил глава государства.

Говоря о планах внедрения в различных регионах Казахстана лучших финских решений в сфере «зеленой» экономики, Назарбаев подчеркнул, что в качестве приоритетных направлений сотрудничества стороны определили перерабатывающие отрасли, инновационные и наукоемкие предприятия, а также экспортоориентированные производства.

Между тем в контексте предстоящего председательствования Финляндии в ЕС Назарбаев выразил надежду на активное содействие финской стороны процессу углубления диалога в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейсоюзом.

В целом Назарбаев дал высокую оценку итогам прошедших переговоров и выразил уверенность, что состоявшийся визит послужит дальнейшему укреплению и расширению партнерства стран.

По данным пресс-службы президента РК, по итогам визита были подписаны Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергии и зеленой экономики между министерством энергетики Казахстана, министерством по экономическим вопросам и занятости Финляндии и министерством окружающей среды Финляндии, а также Меморандум о взаимопонимании между министерством по инвестициям и развитию Казахстана и Министерством транспорта и коммуникаций Финляндии.

В завершение официального визита в Финляндию Назарбаев возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших сынов финского народа.