Назарбаев призвал ускорить реализацию совместных проектов Казахстана и Финляндии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё обсудил в узком и расширенном составах вопросы двусторонних отношений. В частности, вопросы касались сотрудничества в сфере сельского хозяйства, «зеленых» финансов, энергетики, науки и образования, культурно-гуманитарных контактов, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев отметил, что Суоми является ключевым торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Северной Европе, и сообщил, что на нашу страну приходится 90% товарооборота Финляндии с Центральной Азией. Вместе с тем он призвал ускорить рассмотрение совместных проектов Казахстана и Финляндии.

«Оба наших государства располагают значительным потенциалом для дальнейшего углубления взаимодействия, поэтому необходимо ускорить деятельность рабочих групп в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и образования, созданных в рамках заседания межправительственной комиссии, и приступить к обсуждению конкретных проектов», - сказал он.

Отдельно глава государства остановился на итогах встречи с представителями деловых кругов Финляндии и отметил важность документов, подписанных в ходе прошедшего бизнес-форума.

«Мы договорились о запуске совершенно новых проектов, осуществление которых позволит укрепить наше сотрудничество. Предлагаю поручить нашим правительствам взять на контроль реализацию достигнутых договоренностей», - сказал Назарбаев.

На встрече он также отметил, что подходы и принципы двух стран в рассмотрении региональных и международных проблем носят сходный характер.

«Финляндия и Казахстан – это государства, которые пользуются доверием. Примером тому служит недавно состоявшаяся в вашей стране важная встреча президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. В Казахстане тоже проходят подобные мероприятия, в том числе по урегулированию сирийского конфликта. У нас обсуждаются различные темы. Все это потому, что мы представляем собой государства, которые со всеми поддерживают ровные отношения. У наших стран нет конфликтов с соседями», - констатировал президент.

В свою очередь президент Финляндии и отметил, что после двусторонней встречи, которая прошла во время выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, торгово-экономические отношения стран «продвинулись еще дальше».

«Надеюсь, что ваш визит будет способствовать их дальнейшему углублению», - добавил Ниинистё.