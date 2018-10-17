ЕНПФ больше не имеет отношения к азербайджанскому банку – Акишев

ЕНПФ является держателем облигаций Минфина этой страны, уточнил он
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Единый накопительный пенсионный фонд больше не имеет никакого отношения к Международному банку Азербайджана, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев. По его информации, сейчас ЕНПФ является держателем облигаций министерства финансов этой страны.
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