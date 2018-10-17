ЕНПФ является держателем облигаций Минфина этой страны, уточнил он
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ЕНПФ больше не имеет отношения к азербайджанскому банку – Акишев
ФОТО BISNEWS.KZ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Единый накопительный пенсионный фонд больше не имеет никакого отношения к Международному банку Азербайджана, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев. По его информации, сейчас ЕНПФ является держателем облигаций министерства финансов этой страны.

«ЕНПФ не является сейчас инвестором этого банка. Все бумаги этого банка отменены на государственные ценные бумаги государства Азербайджан. То есть мы сейчас являемся инвесторами страны Азербайджан. ЕНПФ к этому банку в настоящее время никакого отношения не имеет», - подчеркнул Акишев.

Он напомнил, что облигации этого банка были заменены.

«Сейчас ЕНПФ является держателем облигаций министерства финансов Республики Азербайджан. ЕНПФ сейчас к Международному банку Азербайджана никакого отношения не имеет», - еще раз заявил глава Нацбанка.

Напомним, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов ЕНПФ Казахстана были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму $250 млн со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25%. По курсу на момент инвестирования данная сумма составляла порядка 45 млрд тенге. В феврале этого года занимавший на тот момент пост министра финансов Бахыт Султанов сообщал, что Казахстан и Азербайджан достигли окончательных договоренностей по поводу «стопроцентного» возврата средств ЕНПФ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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