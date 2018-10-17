Лишь на западе республики в ближайшие трое суток будет тепло и без осадков
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Снег и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Почти на всей территории Казахстана 18-20 октября сохранится влияние холодных арктических масс, в большинстве областей по-прежнему снег, туман и гололед, сообщает РГП «Казгидромет».

«Вторжение холодных арктических масс воздуха вызвало похолодание и осадки, преимущественно снег, почти на всей территории Казахстана. И в предстоящие трое суток не ожидается резкого изменения в погоде. По-прежнему в большинстве областей осадки, преимущественно снег, гололед, туман и температура воздуха ниже обычной для данного периода на 3-5°С», - говорится в сообщении.

Лишь западные области республики будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому здесь без осадков, днем воздух прогреется до +12+20°С.

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