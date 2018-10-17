Нацбанк считает окупаемым проект по газификации за счет средств ЕНПФ

85 млрд тенге, которые планируется выделить из Единого накопительного пенсионного фонда на строительство газопровода «Сарыарка», будут предоставлены исключительно на рыночных условиях и по рыночным ставкам. Об этом в среду в кулуарах мажилиса рассказал журналистам глава Национального банка Данияр Акишев. Также он отметил, что этот проект будет окупаемым.

«В отношении ставок (по инвестированию средств ЕНПФ – V) - только рыночные ставки. (Какие именно ставки – V) это будет определяться в порядке размещения облигаций по результатам инвестирования ЕНПФ, вы увидите», - заявил Акишев.

В целом он подчеркнул, что с точки зрения сохранности инвестиций вложение 85 млрд тенге из ЕНПФ в газификацию - это «очень успешный проект», который, в первую очередь, направлен на улучшение инфраструктуры государства и на улучшение жизни казахстанцев.

«Та экономическая модель, которая посчитана по газификации, предполагает, что этот проект будет окупаемым. Соответственно, деньги ЕНПФ, деньги наших граждан идут на улучшение их жизни, на улучшение условий их существования – будет газ проведен в северные области Казахстана. Поэтому мне кажется, в данном случае нужно только приветствовать подобного рода решения. Когда многие говорят, что средства ЕНПФ инвестируются в проекты, где мы не чувствуем отдачи, – это как раз тот проект, где каждый гражданин, который проживает, допустим, в северных областях, почувствует через некоторое время, когда он будет реализован, что его условия жизни улучшились», - подчеркнул председатель Нацбанка.

Накануне вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сообщил, что правительство Казахстана окончательно определилось с источниками финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка», стоимость которого на первом этапе составить 267,3 млрд тенге. В частности, 85 млрд тенге планируется инвестировать из Единого накопительного пенсионного фонда, еще 102 млрд тенге составят заемные средства.