85 млрд тенге из ЕНПФ направят на строительство газопровода «Сарыарка»

Правительство Казахстана окончательно определилось с источниками финансирования строительства магистрального газопровода «Сарыарка», стоимость которого на первом этапе составить 267,3 млрд тенге. В частности, 85 млрд тенге планируется инвестировать из Единого накопительного пенсионного фонда, еще 102 млрд тенге составят заемные средства, сообщил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов. Он также сообщил, что генеральный подрядчик будет определен в ноябре-декабре текущего года.

«В целях строительства магистрального газопровода при общей стоимости 267,3 млрд тенге пополнение уставного капитала проектной компании «АстанаГаз-КМГ» на сумму 80,3 млрд тенге, заемные средства банков на сумму 102 млрд тенге и на сумму 85 млрд тенге – инвестирование пенсионных активов АО ЕНПФ в облигации АО «АстанаГаз-КМГ», - сообщил Досмухамбетов.

По его информации, 5 сентября текущего года по проекту начаты процедуры закупа работ по строительству магистрального газопровода в соответствии с правилами закупок АО «Самрук-Казына».

«Строительство магистрального газопровода планируется осуществить одновременно несколькими линейными потоками. Параллельно будут осуществляться строительство пяти единиц АГРС (газораспределительных станций – V) – это позволит выдержать планируемые сроки строительства. По предварительным данным в период строительства будет создано порядка 800 рабочих мест. (...) Согласно дорожной карты АО «КазТрансГаз» строительно-монтажные работы по магистральному газопроводу планируется начать после определения генерального подрядчика, ориентировочно в ноябре-декабре текущего года и завершить до конца 2019 года», - подчеркнул вице-министр.

В целом, по его словам, еще 28 августа 2018 года госэкспертиза выдала положительное заключение на ПСД проекта строительства первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка».

«Доля трубной продукции в общей стоимости проекта составляет порядка 53%, строительно-монтажные работы – 22% и другое – 25%. Магистральный газопровод «Сарыарка» планируется подключить к действующему магистральному газопроводу Бейнеу – Бозой – Шымкент Кызылординской области», - отметил он.

Для заполняемости газопровода и обеспечения поставки газа потребителям, акиматами Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны осуществляется подготовка ПСД для строительства газораспределительных сетей, которые «должны быть готовы подключиться к магистральному газопроводу по мере его завершения, то есть 2019-2021 годы».

«На основании вышеуказанных проектов, по информации акиматов, в 2019-2020 годы планируется осуществить строительство следующих пусковых комплексов. Для решения вопросов финансирования необходимо утверждение постановления правительства РК «О некоторых вопросах строительства магистрального газопровода «Сарыарка», регулирующего вопрос финансирования проекта и формированию уставного капитала «АО АстанаГаз-КМГ», - заключил Досмухамбетов.

Ранее сообщалось, что строительство магистрального газопровода «Сарыарка» может профинансировать Евразийский банк развития. При этом также рассматривалась возможность взять 85 млрд тенге через инвестирование средств или в ЕНПФ.