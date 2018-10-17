В колледже на востоке Крыма произошел взрыв

В политехническом колледже в Керчи (город в восточном Крыму) произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, не менее 50 пострадали, сообщают СМИ.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты», - сообщил источник «РИА Новости».

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные. По данным крымского Минздрава, пострадали 50 человек, из них 20 госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что при взрыве пострадали около 70 человек.

Рассматриваются все версии взрыва, по одной из них мог взорваться газовый баллон.

Между тем по данным ГУП Республики Крым «Крымгазсети», Керченский политехнический колледж не был газифицирован.

«Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», - цитирует пресс-службу ведомства «Коммерсантъ».

В «Крымгазсети» предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.