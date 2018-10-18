В Алматы изменили четыре автобусных маршрута

Отмечается, что после многочисленных жалоб жителей домов по проспекту Райымбека управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог решило разгрузить остановки с южной и северной стороны на автовокзале «Саяхат». В частности, упразднен маршрут №49 (поселок Абай – «Саяхат») как дублирующий маршруты №4, 7, 11, 23, 50, 54, 78, 141. В связи с упразднением данного маршрута маршрут №11 продлен до поселка Абай (Абайские дачи).

Кроме этого, внесены изменения в схему маршрута №8: микрорайон Жас Канат – Хмельницкого – Шемякина – Рыскулова – Жангельдина – Макатаева – Райымбека – станция метро «Райымбек батыр» в прямом и обратном направлении; в маршрут №73: вокзал Алматы-1 – Зорге – Акан Серы – Сейфуллина – Жансугурова – Тобаякова – Сейфуллина – Райымбека – Кунаева – Макатаева – Жетысуская – Райымбека – Добролюбова – Оренбургская – ВОАД – Балтабаевская – Базарбаева (в западном направлении: Добролюбова – Райымбека – Жетысуская – Макатаева – Назарбаева и далее по маршруту.

Маршрут №34 продлен до улицы Кожабекова.