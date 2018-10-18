Главы Казахстана и Бельгии обсудили международную повестку дня

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Брюсселе встретился с королем Бельгии Филиппом и обсудил с ним актуальные вопросы международной повестки дня, сообщила пресс-служба главы государства.

Также в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Назарбаев подчеркнул, что Казахстан и Бельгию связывают давние дружеские отношения, основанные на взаимном понимании и уважении.