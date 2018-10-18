Главы Казахстана и Бельгии обсудили международную повестку дня

Также они обсудили перспективы казахстанско-бельгийского сотрудничества
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Брюсселе встретился с королем Бельгии Филиппом и обсудил с ним актуальные вопросы международной повестки дня, сообщила пресс-служба главы государства.
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