Главы центробанков двух стран подписали договор о сотрудничестве в сфере банковского надзора
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Нацбанки Казахстана и Украины будут совместно бороться с сомнительными операциями
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Национальный банк Республики Казахстан и Национальный банк Украины договорились сотрудничать в вопросах, касающихся банковского надзора. Соответствующий Договор подписан председателем Нацбанка РК Данияром Акишевым и председателем Нацбанка Украины Яковом Смолием 12 октября во время Ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Как сообщает пресс-служба казахстанского финрегулятора, основная цель договора заключается в создании возможностей для сотрудничества и обмена информацией в сфере банковского надзора.

«В частности, документ предусматривает сотрудничество в сфере надзора за деятельностью материнских организаций и их трансграничных структур с соблюдением требований национальных законодательств обоих государств. Также речь идет об обмене информацией о состоянии рынка, изменениях в нормах и требованиях, касающихся сферы банковского надзора, обмене информацией о лицензировании и надзоре за материнскими организациями и их трансграничными структурами», - пояснили в Нацбанке.

Договор также предусматривает обмен информацией в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В связи с этим надзорные органы обеих стран договорились провести совместное изучение и анализ выявленных схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также о согласованных действиях в вопросах борьбы со схемами и сомнительными операциями.

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