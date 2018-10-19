Эксперты обсудят экономическое развитие регионов Казахстана

Тема встречи – Экономическое развитие регионов Казахстана. Во встрече примут участие представители правительства, бизнеса и исследовательских структур.

Спикерами выступят Айбатыр Жумагулов, вице-министр национальной экономики Казахстана, Олжас Худайбергенов, старший партнер Центра стратегических инициатив, Серик Сыздыков, генеральный директор RG Gold, представитель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Встречу модерирует Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований TALAP.

В ходе дискуссии эксперты обсудят:

- какой должна быть стратегия регионального развития в Казахстане в ближайшие годы и в долгосрочной перспективе;

- какой должна быть роль бизнеса в развитии регионов;

- как может быть решена проблема моногородов;

- изменятся ли подходы к развитию территорий из-за быстрого роста городов и т.д.

Формат Expert Update предполагает живую дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале. У гостей будет возможность задать вопросы спикерам, обновить и расширить свое представление об обсуждаемых вопросах.

Встреча состоится 24 октября в Forte Event Space (головной офис ForteBank), Астана, ул. Достык, 8А. Начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.