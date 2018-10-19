Нерациональное использование ресурсов скорой помощи в Казахстане констатируют специалисты

Руководитель республиканского центра санитарной авиации Нуржан Отарбаев во время пресс-тура на базе Городской станции скорой медицинской помощи в Астане констатировал, что в Казахстане нерационально используют ресурсы скорой помощи. По его словам, на 100 человек приходится 40 вызовов «скорой».

«Ежегодно идет прирост количества вызовов скорой медицинской помощи – почти каждый год на 500 тыс. вызовов. И такая тенденция наблюдается из года в год. Это говорит о том, что мы нерационально и неэффективно используем ресурсы скорой медицинской помощи. Если такая тенденция будет продолжаться, мы дойдём не только до 8 млн, как сейчас, а до 18 млн, и тогда нам точно не хватит ни ресурсов, ни автомобилей, ни мед оборудования. У нас на есть 100 человек 40 вызовов», - сказал Отарбаев.

При этом он отметил, что «в других странах не более 10 вызовов на 100 человек».

«Мы в этом плане опережаем в 4-5, по некоторым странам даже в 10 раз, насколько мы перегружаем скорую медицинскую помощь. При этом среднее время доезда у нас, наоборот, увеличено, а у них сокращено. А ведь показания экстренной медицинской помощи – важно быстрее ее оказать», - подчеркнул специалист.

Говоря о средней нагрузке на скорую помощь, он отметил, что «в странах ОЭСР не более 7-8 вызовов в сутки, у нас это достигает в среднем 23 вызова в сутки».

«То есть получается, что бригада безостановочно все время оказывает эту помощь. Естественно, это влияет на качество оказываемой медицинской помощи и как один из показателей этой работы – успешной реанимации. В странах ОЭСР при таких острых состояниях, как остановка сердечной деятельности, нарушение дыхания, потеря сознания, спасают 3 из 4, у нас до модернизации спасали 1 из 4. Это все сказывается на качестве», - констатировал глава центра.

В связи с этим он отметил важность четко дифференцировать подход к оказанию скорой медицинской помощи, как «это сделано во всех развитых странах».

«Где реально экстренная помощь нужна, а где нужна помощь в срочном порядке, не в экстренном. В одном случае это угроза жизни и здоровью, в другом случае ни угрозы жизни, ни угрозы здоровью, если оказать в течение часа эту помощь, не наступит», - пояснил Отарбаев.

Напомним, согласно утвержденным в июле прошлого года правилам оказания скорой медицинской помощи, действуют 4 категории срочности вызовов: вызов первой категории срочности – когда состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требует немедленного оказания медицинской помощи; вызов второй категории срочности – когда состояние пациента без оказания медицинской помощи представляет потенциальную угрозу жизни; вызов третьей категории – состояние пациента без оказания медицинской помощи представляет потенциальную угрозу для здоровья; вызов четвертой категории – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, не угрожает его жизни и здоровью. Время прибытия бригад скорой помощи при первой категории составляет до 10 минут, при второй – до 15 минут, при третьей категории – до 30 минут, при четвертой – до 60 минут.