Осадки сохранятся в Казахстане в выходные

В большинстве областей Казахстана 20-22 октября сохранятся осадки, преимущественно в виде снега. Лишь в южной части республики будет преимущественно без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

«Пасмурно и осадки, преимущественно в виде снега – такая погода ожидается в выходные дни в большинстве областей республики. И связана она будет с холодными атмосферными фронтами, перемещающимися через Казахстан», - говорится в прогнозе.

На юге и юго-востоке в поле повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков, хотя, по данным синоптиков, на юго-востоке в ближайшую ночь еще возможен местами снег. Температура воздуха в южной части Казахстана повысится днем до +13+20°С, что является нормой для данного периода.