В аэропорту Астаны открыли капсульный отель

Отель появился в аэропорту Нурсултан Назарбаев, капсулы для сна изготовлены по японской технологии
В терминале Т1 международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане открылся капсульный отель Caps Lock. Капсулы для сна здесь изготовлены по японской технологии, сообщила пресс-служба аэропорта.
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