В аэропорту Астаны открыли капсульный отель

В терминале Т1 международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане открылся капсульный отель Caps Lock. Капсулы для сна здесь изготовлены по японской технологии, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Для казахстанских аэропортов капсульный отель – новинка, появившаяся в нашей стране только в этом году. Для комфортного пребывания гостей есть все необходимое: smart-TV, личный сейф, разные виды LED-подсветок, розетки, USB зарядки, столик для чтения, вентиляция, кондиционер, противопожарная система, будильник и, самое главное, удобная ортопедическая кровать с чистым бельем и средствами личной гигиены», - отмечается в сообщении.

В отеле все управляется с помощью магнитной SMART-карты посетителя, а в режиме online можно следить за статусом своих рейсов на встроенных планшетах. В отеле также есть душевые и туалет, можно заказать кофе, чай или воспользоваться минибаром.

Отель рассчитан на 10 мест. Стоимость проживания – 1500 тенге за первый час, последующие часы – по 1 тыс. тенге. Проживание для детей до 7 лет совместно с родителем – бесплатно.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, первые капсульные отели появились в Японии и сразу обрели популярность среди туристов. Сегодня такие места отдыха существуют во многих крупных аэропортах мира: Дубаи, Атланта (США), Филадельфия (США), Мюнхен (Германия), Лондон (Великобритания), Амстердам (Нидерланды), Токио (Япония), Мехико (Мексика).