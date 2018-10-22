Ипотечную программу «7-20-25» журналисты обсудят в прямом эфире с главой ипотечной организации «Баспана»

25 октября Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный капитал» проведет очередное открытое интервью в формате Hard talk. В этот раз с журналистами встретится председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

Формат Hard talk предполагает беседу интересного спикера с несколькими журналистами деловых изданий Казахстана.

Как работает новая ипотечная программа «7-20-25», станет ли она решением для большинства казахстанцев, ускорит ли программа развитие строительной отрасли, какие результаты программы можно ожидать в ближайшей перспективе? На эти и другие вопросы Кайрат Алтынбеков ответит в прямом эфире.

Интервью будет транслироваться онлайн в аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. Трансляция начнется 25 октября, в четверг, в 10:00. Зрители смогут задавать свои вопросы Кайрату Алтынбекову в комментариях во время эфира или заранее.

Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти.

Vласть и «Верный капитал организовали уже четыре встречи в этом формате, ранее спикерами были Ерлан Оспанов (Верный капитал), Эндрю Вахтель (университет Нархоз), Александр Комаров (Beeline) и Гурам Андроникашвили (ForteBank).