Новая школа на 1200 мест откроется в Наурызбайском районе Алматы в сентябре

Всего до конца года в районе построят пять школ
До конца года в Наурызбайском районе Алматы построят пять школ, одна из них будет открыта уже в сентябре. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с населением района.
Еще по теме:
- Около 2000 школ Казахстана подключат к интернету Starlink до конца года
- Для алматинских школьников закупят еще 100 автобусов
- Мади Капанов, преподаватель казахского языка: «Чтобы выучить язык, должна быть реальная мотивация»
- Токаев предложил в образовательных программах школ сделать упор на изучение искусственного интеллекта
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые