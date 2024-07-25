Новая школа на 1200 мест откроется в Наурызбайском районе Алматы в сентябре

До конца года в Наурызбайском районе Алматы построят пять школ, одна из них будет открыта уже в сентябре. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с населением района.

Школа на 1200 мест, которая строится в рамках нацпроекта «Комфортная школа», находится рядом с ЖК «Алем Сити».

Остальные четыре школы будут общей вместимостью 6 700 мест.

Также Досаев сообщил, что в феврале 2025 года планируется завершить строительство пристройки на 375 ученических мест к школе №174 в мкр. Шугыла. В этом же микрорайоне в сентябре планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 320 мест.

Вместе с тем в рамках проекта «Школьный автобус» c 2023 года для 7 школ Наурызбайского района, 2800 ученикам которых было сложно добираться до места учебы, выделено 33 автобуса. С начала нового учебного года планируется увеличить количество автобусов до 42 единиц с охватом 3200 учеников.