Полная видеоверсия беседы Александра Комарова с журналистами деловых изданий
  • 225
Глава Beeline Казахстан о покупке Казахтелекомом Kcell, конкуренции и ценах на связь

Генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров ответил на вопросы журналистов шести деловых изданий. Интервью в формате hard talk транслировалось в прямом эфире в аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. В ходе беседы участники обсуждали возможное приобретение Казахтелекомом мобильного оператора Kcell, конкуренцию на рынке связи, цены и другие вопросы.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Бизнес
​Как казахстанский научно-популярный журнал Oyla завоёвывает мировые рынки
Бизнес
Алексей Ли об объединении Aviata с Chocotravel, IPO, репутации и неудачных стартапах
Бизнес
​Шаткое благополучие: как чувствуют себя банки после первого этапа оздоровления
Бизнес
Четверть века в лидерах отрасли
Бизнес
Глава Beeline Казахстан о покупке Казахтелекомом Kcell, конкуренции и ценах на связь