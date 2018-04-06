Глава Beeline Казахстан о покупке Казахтелекомом Kcell, конкуренции и ценах на связь

Генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров ответил на вопросы журналистов шести деловых изданий. Интервью в формате hard talk транслировалось в прямом эфире в аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. В ходе беседы участники обсуждали возможное приобретение Казахтелекомом мобильного оператора Kcell, конкуренцию на рынке связи, цены и другие вопросы.