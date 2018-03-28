Глава ForteBank о ситуации в банковской системе, госпомощи и возможности выхода банков на IPO

Председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили ответил на вопросы журналистов четырех изданий. Интервью в формате hard talk транслировалось в прямом эфире в аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. В ходе беседы участники обсуждали текущее положение дел в банковской системе Казахстана, оправданность государственной помощи банкам, возможность выхода банков на IPO и другие вопросы, а также планы на посту главы ForteBank.