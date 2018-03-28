Полная видеоверсия беседы Гурама Андроникашвили с журналистами деловых изданий
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Глава ForteBank о ситуации в банковской системе, госпомощи и возможности выхода банков на IPO

Председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили ответил на вопросы журналистов четырех изданий. Интервью в формате hard talk транслировалось в прямом эфире в аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. В ходе беседы участники обсуждали текущее положение дел в банковской системе Казахстана, оправданность государственной помощи банкам, возможность выхода банков на IPO и другие вопросы, а также планы на посту главы ForteBank.

Новый формат hard talk интервью, когда один спикер встречается сразу с несколькими интервьюерами, Vласть развивает в партнерстве с группой компаний «Верный капитал». В течение этого года планируется серия встреч.

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Глава ForteBank о ситуации в банковской системе, госпомощи и возможности выхода банков на IPO