Две новые поликлиники построят в Наурызбайском районе Алматы

Строительство планируют начать в 2025 году
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил о планах построить две новые поликлиники и врачебную амбулаторию.
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