Строительство планируют начать в 2025 году
Две новые поликлиники построят в Наурызбайском районе Алматы
фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил о планах построить две новые поликлиники и врачебную амбулаторию.

Поликлиники будут построены в мкр. Курамыс и Шугыла, каждая – на 500 посещений. Общая стоимость проектов – 16,5 млрд тенге.

Врачебную амбулаторию на 200 посещений построят в мкр. Акжар. Ее стоимость – 2 млрд тенге.

Досаев сообщил, что в октябре ожидается получить госэкспертизу по проектам, а начать строительство планируется в первом квартале 2025 года.

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