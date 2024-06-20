Ответственность поставщиков госузакупок усилил парламент

Депутаты сената в четверг одобрили новый пакет поправок в закон «О государственных закупках», которыми усилена ответственность поставщиков, участвующих в госзакупках. В частности, подрядчики смогут передавать на субподряд не более 30% работ. А государственные органы смогут приобретать из одного источника лишь небольшие объемы товаров.

«Законом предусмотрено сокращение объема передаваемых поставщиком выполняемых работ (услуг) субподрядчикам с 50 до 30% в целях надлежащего исполнения обязательств. При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполняемых работ либо услуг», — сообщил сенатор Алибек Наутиев.

Кроме того, добавил он, для оперативного осуществления мелких закупок предусмотрена возможность приобретения из одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП, для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов товаров, работ и услуг – до 4000 МРП.

В целом, новый закон оптимизирует процедуры закупок и сокращает сроки их рассмотрения, а также усиливает меры по ограничению участия в закупках аффилированных компаний и лиц, связанных с юридическими лицами, которые находятся в реестре недобросовестных участников госзакупок.

Кроме того, предусматривается возможность заключать договор строительства «под ключ». Но при этом устанавливается ответственность одного поставщика на всех этапах реализации проекта: проектировании, строительстве и вводе объекта в эксплуатацию.

Поправки исключают излишнюю законодательную регламентации норм. Они закрепляют понятие «реновация», которое предусматривает комплекс мер по обновлению строительных объектов, в том числе ветхих и аварийных. По новым нормам, программа реновации будет утверждаться представительным органом.

Также предлагаются нормы, согласно которым собственники нежилых помещений получат право денежной компенсации либо равнозначного помещения в строящихся объектах. Снос жилья будет допускаться только при согласии всех собственников. А принудительно отчуждать земельные участки для государственных нужд будет невозможно на участках, где расположены многоквартирные жилые дома, подлежащие реновации.