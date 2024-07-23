Строительство 104 больниц в рамках нацпроекта до сих пор не начали в девяти регионах – Минздрав

До конца года в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Казахстане должно быть построено и введено в эксплуатацию 665 объектов первичной медико-санитарной помощи. Однако, как заявила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова, строительство 104 объектов в девяти регионах до сих пор не начато.

«Из планируемых к строительству 655 объектов ПМСП завершено строительство 102 объектов. На сегодня акиматами регионов по 441 объекту заключены договоры на строительство, по 107 объектам ведутся конкурсные процедуры, по пяти объектам конкурсные процедуры еще не объявлены. Начаты строительные работы на 337 объектах, не начаты на 104 объектах», - сообщила Альназарова.

Как указано на слайде к выступлению министра, строительно-монтажные работы не начаты на 18 объектах в Павлодарской области, на 17 объектах – в области Жетысу, по 16 объектов – в Актюбинской и Карагандинской, на 15 – в Западно-Казахстанской, на девяти – в Акмолинской, на семи – в области Улытау, на пяти – в Восточно-Казахстанский и на одном – в Жамбылской. Не объявлены конкурсы по трем объектам в Западно-Казахстанской области и по двум – в области Улытау.

«На сегодня планируется выделение средств из резерва правительства на начало строительства 194 объектов путем внесения изменений в ранее принятое постановление правительства. Таким образом, финансирование на начало строительства всех объектов в размере 30% будет обеспечено», - добавили глава Минздрава, уточнив, что на строительство 655 объектов ПМСП необходимо 125,6 млрд тенге, из них выделено 70 млрд тенге и требуется 55,66 млрд тенге.

Говоря о модернизации 32 районных больниц до конца 2025 года, министр сообщила, что в 2023 году на проведение капитальных ремонтов выделено 3,9 млрд тенге из республиканского бюджета. В этом году предусмотрено 9,7 млрд тенге, дополнительно отправлена заявка еще на 7,6 млрд. тенге.

«На сегодня завершены капитальные ремонты двух райбольниц, по 10 объектам ведутся строительные работы, пять объектов на стадии проведения конкурсных процедур, пять проектов – на стадии прохождения экспертизы, по восьми проектам ведется разработка ПСД», - сказала Альназарова.

Как отметил в свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов, самое большое отставание по объектам ПМСП – в Карагандинской области, где до конца года должно быть построено 78 объектов, но строится только треть; в Алматинской области, где из 38 объектов строится только 12; в области Жетысу, где ведется строительство только половины из 59 объектов.

Главы регионов заверили премьер-министра, что «будут приняты все меры» для завершения строительства объектов до конца года.

Бектенов напомнил о скором завершении строительного сезона, особенно в северных регионах, и поручил акиматам обеспечить своевременный и качественный ввод всех запланированных объектов в эксплуатацию, профильным госорганам – оперативно решить вопросы финансирования оставшихся проектов, министерству здравоохранения – обеспечить мониторинг за ходом строительства, в частности, постоянно выезжать на объекты и проверять ход работ, вплоть до ввода в эксплуатацию.