Пока проект реализуется в одной столичной школе как эксперимент
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В Астане запустили дистанционное обучение в школе
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Астане на базе школы-гимназии №22 запустили проект ««SVободны от школы» или «Создание дистанционной формы обучения на платформе Moodle», сообщает «Казинформ».

Как рассказала организатор проекта Вера Садыкова, этот проект был представлен на научном совете управления образования Астаны в августе, а уже в сентябре они получили приказ, что проект может стартовать на базе 22-й школы-гимназии.

«Сейчас мы занимаемся реализацией этого проекта. Он защищался на три года. В нем есть достаточно серьезная поэтапность. Мы изучили международный опыт и отчетливо понимаем, что этот проект должен реализовываются планомерно. Сейчас проходит первый этап проекта, когда мы создаем сообщество родителей, которые заинтересованы в данной форме обучения детей и начинаем формировать потоки учеников», - отметила Садыкова.

Так, по ее словам, дети 1-4 классов начнут учиться дистанционно, начиная со второй четверти 2018 года, а пятиклассники – с ноября.

«1-4 классы мы уже начали заводить в проект, планируем продолжать в октябре, и дальше ноябрь-декабрь 2018 года мы заводим 5 класс и выше. По 9-11 классам было принято решение, что мы не будем заводить их в проект в этом году, потому что они уже готовятся к экзаменам, поэтому мы не будем предлагать им сейчас такую возможность. Хотя заявок от родителей и от детей этого возраста достаточно много. Дети 1-4 классов начнут учиться дистанционно, начиная со второй четверти 2018 года», - пояснила она.

Для участия в проекте родителям нужно заключить договор со школой-гимназией и с компанией «Центр системных технологий», которая является техническим организатором проекта. После этого каждому ребенку открывается личный кабинет и доступ к тому, что он должен изучать. В настоящее время, по словам Садыковой, ведется работа «над списками».

«Первое, что родителям нужно сделать – это зайти на сайт нашего проекта и там зарегистрироваться. После регистрации с родителем связывается менеджер, и родители отправляют данные своего ребенка, которые попадают в список», - пояснила она.

Как отмечается, проект изначально был предназначен для детей-спортсменов и детей, которые идут по ускоренной или замедленной программе. Как отметила Садыкова, «есть такие дети, которые очень быстро познают, и тогда смысл их держать в учебной программе с сентября по май».

«Мы их задерживаем в развитии, когда могут за один год закончить два класса или углубиться в познание физики либо других предметов. XXI век! Сейчас открыты все технологии, и мы должны дать детям эту возможность», - подчеркнула она.

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