В Астане запустили дистанционное обучение в школе

Как рассказала организатор проекта Вера Садыкова, этот проект был представлен на научном совете управления образования Астаны в августе, а уже в сентябре они получили приказ, что проект может стартовать на базе 22-й школы-гимназии.

«Сейчас мы занимаемся реализацией этого проекта. Он защищался на три года. В нем есть достаточно серьезная поэтапность. Мы изучили международный опыт и отчетливо понимаем, что этот проект должен реализовываются планомерно. Сейчас проходит первый этап проекта, когда мы создаем сообщество родителей, которые заинтересованы в данной форме обучения детей и начинаем формировать потоки учеников», - отметила Садыкова.

Так, по ее словам, дети 1-4 классов начнут учиться дистанционно, начиная со второй четверти 2018 года, а пятиклассники – с ноября.

«1-4 классы мы уже начали заводить в проект, планируем продолжать в октябре, и дальше ноябрь-декабрь 2018 года мы заводим 5 класс и выше. По 9-11 классам было принято решение, что мы не будем заводить их в проект в этом году, потому что они уже готовятся к экзаменам, поэтому мы не будем предлагать им сейчас такую возможность. Хотя заявок от родителей и от детей этого возраста достаточно много. Дети 1-4 классов начнут учиться дистанционно, начиная со второй четверти 2018 года», - пояснила она.

Для участия в проекте родителям нужно заключить договор со школой-гимназией и с компанией «Центр системных технологий», которая является техническим организатором проекта. После этого каждому ребенку открывается личный кабинет и доступ к тому, что он должен изучать. В настоящее время, по словам Садыковой, ведется работа «над списками».

«Первое, что родителям нужно сделать – это зайти на сайт нашего проекта и там зарегистрироваться. После регистрации с родителем связывается менеджер, и родители отправляют данные своего ребенка, которые попадают в список», - пояснила она.

Как отмечается, проект изначально был предназначен для детей-спортсменов и детей, которые идут по ускоренной или замедленной программе. Как отметила Садыкова, «есть такие дети, которые очень быстро познают, и тогда смысл их держать в учебной программе с сентября по май».

«Мы их задерживаем в развитии, когда могут за один год закончить два класса или углубиться в познание физики либо других предметов. XXI век! Сейчас открыты все технологии, и мы должны дать детям эту возможность», - подчеркнула она.