В акимате Астаны озвучили сроки газификации города

В акимате Астаны рассказали о сроках газификации столицы. Так, подготовлено и направлено на проведение государственной экспертизы технико-экономическое обоснование «Газификация города Астаны». Ориентировочный срок получения заключения – IV квартал 2018 года, сообщается на сайте акимата.

Строительство газораспределительных сетей согласно ТЭО разделено на три очереди. При этом для ускорения процесса газификации параллельно с ТЭО акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на 1-ю очередь проекта c 9-ю пусковыми комплексами.

«1-й пусковой комплекс – подача газа обеспечивается от АГРС-1 на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 (водогрейные котлы и мазутные котлы); 2-й пусковой комплекс – подача газа от АГРС-2 на ТЭЦ-2 (водогрейные котлы); 3-й по 6-й пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилых массивов Көктал-1, Көктал-2; 7-й пусковой комплекс – газораспределительные сети до жилого массива Железнодорожный. 8-й по 9-й пусковые комплексы – газораспределительные сети до жилого массива Юго-Восток», - пояснили в акимате.

Получить заключение государственной экспертизы ПСД 1-й очереди планируется в I квартале 2019 года. После этого акимат направит в адрес министерства энергетики необходимую документацию для финансирования проекта.

«Срок реализации 2-й и 3-й очередей строительства газораспределительных сетей планируется в период с 2021 по 2023 год за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», - добавили в акимате.

В рамках реализации 2-й очереди проекта планируется строительство газораспределительных сетей до жилых массивов «Мичурино», «Интернациональный», «Куйгенжар», «Тельмана», «Пригородный», Garden Village и Family Village, в рамках реализации 3-й очереди – до жилых массивов «Ильинка», «Шубары» и «Ондирис».