МИД заинтересован в открытом расследовании дела посла Казахстана в Узбекистане

Министерство иностранных дел Казахстана заинтересовано в открытом расследовании дела временно отстраненного от должности посла РК в Узбекистане Ерика Утембаева, которого подозревают в хищениях, сообщил во вторник глава МИД республики Кайрат Абдрахманов.

«Речь идет о предписании, которое мы получили, в частности МИД, от имени астанинского межрайонного суда о необходимости временного отстранения от должности. Этот указ (главы государства о временном отстранении Утембаева от должности - V) был подготовлен в соответствии с этим судебным предписанием на основе материалов Национального бюро по противодействию коррупции», - сказал Абдрахманов журналистам.

Он отметил, что данный случай связан с расследованием, которое ведется в отношении бывших сотрудников МИД и подведомственных ему учреждений. По словам Абдрахманова, министерство оказывает «полное содействие Национальному бюро по противодействию коррупции для полного и объективного расследования дела».

«Мы сами заинтересованы в открытом и прозрачном как расследовании этого дела, так и в недопущении подобных случаев в будущем. Принимаются все необходимые превентивные меры», - заявил Абдрахманов.

Напомним, что Утембаев подозревается в хищении бюджетных средств. По версии Нацбюро, он подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане.

«Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге», - сообщала официальный представить агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Ерик Утембаев являлся послом Казахстана в Узбекистане с марта 2016 года. Накануне указом Нурсултана Назарбаева он временно отстранен от должности.