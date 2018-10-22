Назарбаев отстранил от должности посла Казахстана в Узбекистане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отстранил от должности посла РК в Узбекистане Ерика Утембаева. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды в понедельник.

«Указом главы государства Утембаев Ерик Мылтыкбаевич временно отстранен от исполнения должностных полномочий посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан», - говорится на сайте Акорды.

Напомним, что Утембаева подозревается в хищении бюджетных средств. По версии Нацбюро, он подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане.

«Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге», - сообщала официальный представить агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Ерик Утембаев являлся послом Казахстана в Узбекистане с марта 2016 года.