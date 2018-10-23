Членство Федерации профсоюзов Казахстана в мировом профсоюзном объединении приостановят

Членство Федерации профсоюзов Казахстана (ФПРК) в Международной конфедерации профсоюзов (МКП) приостановят. Такую рекомендацию Генеральному совету МКП принял Всеевропейский региональный совет Международной конфедерации профсоюзов на своем заседании в Брюсселе, сообщает сайт Конфедерации труда России (КТР).

«МКП подтвердила свое намерение оказать существенную поддержку наемным работникам Республики Казахстан в их намерении создавать и развивать независимые профсоюзы в стране как действенный инструмент борьбы за свои социальные и экономические интересы и гражданские права. Антирабочая практика репрессий и запретов в Республике Казахстан должна быть изменена. Мы будем контролировать ситуацию и заставим власти Казахстана уважать основополагающие права наемных работников», - сказал лидер КТР Борис Кравченко.

На заседании, аргументируя решение о приостановлении членства ФПРК в МКП, говорилось о «многочисленных фактах нарушений права на свободу объединения в отношении наемных работников Республики Казахстан в последние годы, включая лишение регистрации Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан, уголовное преследование лидеров КНПРК и субъектов Конфедерации».

«Поддержка усилий независимых профсоюзов Республики Казахстан по изменению законодательной основы деятельности профсоюзов, развитию независимых организаций, реализации права на свободу объединения, коллективные переговоры и забастовку будет в фокусе политики МКП в Центральной Азии в ближайшее годы», - подчеркнули в МКП.

Международная конфедерация профсоюзов является крупнейшим в мире профсоюзным объединением, в ней состоят 176 млн человек из 161 страны мира.