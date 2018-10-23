В Турции сообщили об обнаружении тела Джамаля Хашкаджи

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашкаджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», - сказал Перинчек.

Ранее СМИ сообщали, что тело убитого журналиста завернули в ковер и вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии.

Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, работал обозревателем американской The Washington Post и с 2017 года жил в США. 2 октября он отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Более двух недель руководство саудовской дипмиссии утверждало, что журналист покинул ведомство. В минувшие выходные генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела случайная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что преступники «превысили полномочия».