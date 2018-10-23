Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,9% - Нацбанк

Национальный банк Казахстана представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда за сентябрь 2018 года. По состоянию на 1 октября объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 8 895,1 млрд тенге, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, – 6 143,1 млрд тенге или 69,1%, номинированные в иностранной валюте – 2 752,0 млрд тенге или 30,9%, сообщила пресс-служба финрегулятора.

В сентябре объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,4 млрд тенге без учета инвестиций в инструменты денежного рынка. В частности, приобретены государственные ценные бумаги министерства финансов РК на сумму 26 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,5% годовых, облигации банков второго уровня на общую сумму 29,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 12% годовых в рамках объявленной программы по финансированию БВУ для поддержки экономики на сумму 200 млрд тенге.

«В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов», - отметили в Нацбанке.

Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, в сентябре составил 94,6 млрд тенге, в том числе приобретены краткосрочные государственные ценные бумаги США на сумму 78,7 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,3% годовых, долгосрочные государственные ценные бумаги Мексики, номинированные в долларах США, на сумму 7,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,3% годовых, а также облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая, номинированные в долларах США, на общую сумму 8,7 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,2% годовых. Как добавили в Нацбанке, в рамках инвестиций, осуществленных в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран, были приобретены еврооблигации 2 эмитентов квазигосударственного сектора Китая, имеющих минимальный кредитный рейтинг на уровне «А+», что соответствует кредитным рейтингам инвестиционного уровня. Эмитенты указанных ценных бумаг на 100% контролируются государством.

«Доля приобретения каждого выпуска еврооблигаций является незначительной и составляет от 0,2% до 1,9% от объема в обращении каждого выпуска. Вышеуказанные выпуски еврооблигаций входят в популярный и наиболее реплицируемый крупными инвестиционными фондами индекс облигаций развивающихся стран EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global), отслеживаемый компанией JPMorgan», - говорится в сообщении.

В пресс-службе финрегулятора страны напомнили, что «пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан». В 2018 году одобрены такие направления, как приобретение государственных ценных бумаг РК, покупка иностранной валюты для диверсификации портфеля, приобретение ценных бумаг международных финансовых организаций, субъектов квазигосударственного сектора, банков второго уровня и других корпоративных казахстанских эмитентов.

«Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ», - добавили в Нацбанке.

Между тем в сентябре АО «AMF Group» произвело погашение основного долга по облигациям на сумму 0,7 млрд тенге, а по инициативе банков второго уровня произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 9,9 млрд тенге. Продаж ценных бумаг в отчетном периоде не было.

«В соответствии с установленными сроками осуществлено погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 69,1 млрд тенге, а также осуществлена продажа ГЦБ правительства США на сумму 24,3 млрд тенге. В отчетном периоде осуществлена продажа еврооблигаций AKBANK TAS на сумму 1,0 млрд тенге», - добавил финрегулятор.

За 9 месяцев 2018 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 663,1 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 октября доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 9,0% при инфляции в размере 6,1%.

«Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,9%», - заключили в Нацбанке.